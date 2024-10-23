Глюкоза объяснила инцидент со своим задержанием в аэропорту

Певица Наталья Ионова, ранее выступавшая под псевдонимом Глюк'оZа на своей странице в соцсети прокомментировала очередной инцидент со своим участием.

Сегодня утром стало известно, что артистку задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в употреблении запрещенных веществ. Проходить медосвидетельствование Ионова отказалась.

Позже ее оштрафовали на 5 тысяч рублей по административной статье об употреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Ионова заявила, что в момент задержания находилась в трезвом состоянии, и это якобы подтвердили понятые, которых позже пригласили полицейские.

Свое задержание Ионова связывает с действиями «одного влиятельного человека», который, как она считает, вот уже на протяжении нескольких месяцев делает все, чтобы уничтожить ее репутацию.

Ранее сообщалось о том, что Глюкозу не пригласили на съемки новогодних шоу.