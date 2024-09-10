В Telegram зафиксирован масштабный сбой

Пользователи мессенджера Telegram отмечают замедленную скорость загрузки медиа и сообщений. Об этом сообщил телеграм-канал «Москва сегодня».

Представители компании Telegram быстро отреагировали на возникшие неполадки, заявив, что команда разработчиков уже работает над устранением проблемы.

Отмечается, что такие перебои редко случаются и не отражают нормальную работу системы в целом, которая, как правило, отличается высокой степенью надежности и стабильности.

Ранее сообщалось о том, что большинство разработчиков Telegram — граждане Украины.