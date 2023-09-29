«Глубокие проблемы»: психолог раскрыла, что заставляет женщин выбирать женатых мужчин

Многие женщины мечтают стать женами. Получив вожделенный штамп в паспорт, они со страстью кидаются в трясину быта, которая, к сожалению, засасывает. Уставшая, неухоженная, интересующаяся исключительно проблемами семьи, вчерашняя невеста быстро перерастает привлекать мужчину. Вот тогда-то на сцену выходит любовница.

Она легкая, роскошная, яркая. Ей нельзя подарить набор кастрюль на восьмое марта. Со стороны она кажется невероятно счастливой, но так ли это?

Клинический психолог Полина Токарева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему женщины сознательно выбирают исключительно женатых мужчин.

«Кто они — коварные разлучницы или просто жертвы обмана мужчин? Как правило, это женщины, у которых есть очень глубокие психологические проблемы, детские травмы или неуверенность в себе. Но, в любом случае, говорить о том, что они абсолютно счастливы, не приходится», — заявила Токарева.

Женщины, очень привязанные к отцу, выросшие в неблагополучных семья или те, у кого самооценка стремится к нулю — все они в «группе риска», подчеркнула психолог.

«Это женщина, которая имеет определенный страх близости, и из-за этого страха она выбирает такие вот относительно безопасные отношения», — добавила Токарева.

Мужчина, который входит в адюльтер, не несет моральной ответственности и перед женой, и перед любовницей. Он просто пользуется женщиной, и любовница продолжает жить в мире иллюзий, заключила эксперт.

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