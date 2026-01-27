В Красноярске ищут студентку, пропавшую две недели назад

В Красноярске продолжаются поиски 20-летней студентки Екатерины Килиной, которая пропала 14 января. Девушка, приехавшая в город из Пермского края, вышла из съемной квартиры и не вернулась, пишет портал ngs24.

Поисковые мероприятия начались поздно. Знакомая, с которой Екатерина снимала жилье, не сразу забила тревогу, предположив, что студентка могла уехать домой к родителям. Ситуация прояснилась лишь после того, как мама девушки сама позвонила этой соседке.

К поискам подключились правоохранительные органы и волонтерские организации, которые просят местных жителей посодействовать. Особенно важна информация от тех, кто может предоставить записи с автомобильных видеорегистраторов и уличных камер видеонаблюдения в районе ул. Стасовой, а также вблизи остановок «Стадион» и спортзала «Радуга».

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали 18-летнюю девушку из Сургута по делу о похищении