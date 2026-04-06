«Глупость несусветная»: Артемий Лебедев жестко прошелся по подарку Ким Чен Ына Лукашенко

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев не сдержал эмоций, комментируя итоги встречи лидера КНДР и президента Белоруссии. В свежем выпуске обзора новостей он разнес в пух и прах презент, который Ким Чен Ын вручил Александру Лукашенко в Пхеньяне. По мнению Лебедева, это «несусветная глупость». Об этом сообщает Lenta.ru.

Что же так возмутило блогера? Ким Чен Ын подарил белорусскому коллеге саблю и вазу... с портретом самого Лукашенко. Лебедев недоумевает зачем человеку дарить что-то с его собственным изображением. Дизайнер признает, что у некоторых людей есть такая традиция, и им кажется, что это приятно. Но на деле, по его словам, это глупость.

А вот ответные дары Лукашенко — автомат и алкоголь — блогер оценил положительно. Их он назвал полезными в хозяйстве. Лебедев явно дал понять, что функциональные вещи ему импонируют больше, чем странные сувениры с чужим лицом.

