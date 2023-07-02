«Глупый президент»: европейцы осудили Зеленского за слова о героизме флота ВСУ

Президент отметил, что российские корабли не подойдут к украинским берегам. Пользователи из Европы в комментариях напомнили Зеленскому, что все корабли ВСУ были уничтожены, а настоящий враг Украины вовсе не Россия.

«Ваш флот? Нет флота, последний уничтожен в прошлом месяце»; «Вы потеряли все свои корабли, даже те, которые Россия подарила вам в 2014 году»; «Зеленский, США – ваш настоящий враг. Россия – твой брат», – пишут европейцы.

Некоторые пользователи уверены, что Владимира Зеленского обязательно выгонят из Украины и ему следует «умолять» Россию о мире.

«Зеленский – ты клоун, ты чистый пример дурака. Таковы ли комедианты, когда их делают президентами, ни одна страна не должна позволять комику снова управлять ими, они безнадежны и бесполезны»; «Хорошая попытка, глупый президент. Рано или поздно вас выгонят из Украины»; «Не поздно умолять русских. Путин может прислушаться», – отмечают юзеры.

Ранее европейцы обрушились на президента Украины с критикой.