«Глупый президент»: европейцы осудили Зеленского за слова о героизме флота ВСУ
Европейцы призвали Зеленского умолять РФ о мире
Фото: [Социальные сети]
Украинский лидер Владимир Зеленский в социальных сетях заявил о героизме флота Вооруженных Сил Украины.
Президент отметил, что российские корабли не подойдут к украинским берегам. Пользователи из Европы в комментариях напомнили Зеленскому, что все корабли ВСУ были уничтожены, а настоящий враг Украины вовсе не Россия.
«Ваш флот? Нет флота, последний уничтожен в прошлом месяце»; «Вы потеряли все свои корабли, даже те, которые Россия подарила вам в 2014 году»; «Зеленский, США – ваш настоящий враг. Россия – твой брат», – пишут европейцы.
Некоторые пользователи уверены, что Владимира Зеленского обязательно выгонят из Украины и ему следует «умолять» Россию о мире.
«Зеленский – ты клоун, ты чистый пример дурака. Таковы ли комедианты, когда их делают президентами, ни одна страна не должна позволять комику снова управлять ими, они безнадежны и бесполезны»; «Хорошая попытка, глупый президент. Рано или поздно вас выгонят из Украины»; «Не поздно умолять русских. Путин может прислушаться», – отмечают юзеры.
Ранее европейцы обрушились на президента Украины с критикой.