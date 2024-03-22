Глыба льда рухнула на женщину с ребенком в Киселевске

Жительница кузбасского города Киселевск пожаловалась на падающий с крыши лед, который застал ее врасплох во время прогулки с ребенком в коляске, сообщает издание «Vse42.ru» .

Сибирячка прогуливалась по Киселевску с годовалым ребенком, который находился в коляске. Неожиданно с крыши начал падать лед, а глыбы упали на спину горожанки. Она успела лишь прикрыть коляску и ее маленького пассажира.

Женщина оставила жалобу в сообществе «Мой Киселевск». Там же она показала и куски льда, которые могли травмировать ее и ребенка.

Адрес дома не уточняется, соответственно и управляющая компания еще не комментировала инцидент.

Ранее сообщалось, что УК могут не очищать крыши от снега и сосулек, желая сэкономить деньги.