Глыба льда рухнула на женщину с ребенком в Киселевске
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Жительница кузбасского города Киселевск пожаловалась на падающий с крыши лед, который застал ее врасплох во время прогулки с ребенком в коляске, сообщает издание «Vse42.ru».
Сибирячка прогуливалась по Киселевску с годовалым ребенком, который находился в коляске. Неожиданно с крыши начал падать лед, а глыбы упали на спину горожанки. Она успела лишь прикрыть коляску и ее маленького пассажира.
Женщина оставила жалобу в сообществе «Мой Киселевск». Там же она показала и куски льда, которые могли травмировать ее и ребенка.
Адрес дома не уточняется, соответственно и управляющая компания еще не комментировала инцидент.
Ранее сообщалось, что УК могут не очищать крыши от снега и сосулек, желая сэкономить деньги.