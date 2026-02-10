Глыбы-убийцы: что стало причиной пугающего землетрясения в Анапе и Новороссийске

Причиной землетрясения, зафиксированного в Краснодарском крае в районе Анапы и Новороссийска, стала естественная разрядка накопившихся тектонических напряжений. Об этом РИА Новости заявил профессор Борис Вахрушев, заведующий кафедрой географии и геоморфологии Крымского федерального университета.

Ученый объяснил, что активизировалась масштабная зона взаимодействия между Тихоокеанским регионом, Восточно-Европейской платформой и Африкано-Аравийской континентальной глыбой. Накопление напряжений в земной коре периодически находит выход в виде сдвигов и разрядок, что и проявляется как сейсмическая активность. По словам профессора, для Причерноморья характерен так называемый понтийский эффект, выражающийся в давлении глыб с юга на север.

Эпицентр землетрясения магнитудой 4.8 располагался в акватории Черного моря на расстоянии около 30 километров от Новороссийска и 33 километров от Анапы, глубина составила 10 километров. Подземные толчки ощущались в населенных пунктах побережья.

Профессор Вахрушев также связал это событие с землетрясением в Азовском море у берегов Крыма, произошедшим 2 февраля. Оба явления, по его мнению, являются взаимосвязанными следствиями общего процесса разрядки тектонических напряжений в регионе. При этом наиболее мощные и разрушительные сейсмические события в этой системе происходят в зонах Турции, Греции и Италии, тогда как в районе Крыма и Черноморского побережья Кавказа разрядка энергии проявляется слабее.

