Гоблин на страже Хэллоуина: блогер Пучков заступился за празднующих россиян, сравнив праздник с традиционными колядками

Известный блогер Дмитрий Пучков, он же Гоблин, вступился за россиян, отмечающих Хэллоуин, сравнив праздник с безобидным маскарадом. Об этом сообщает «Лента.ру».

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, высказал неожиданную поддержку соотечественникам, которые празднуют Хэллоуин. В эфире радио Sputnik он провел параллели между западным праздником и традиционными маскарадами, отметив, что в этом нет ничего предосудительного.

Пучков подчеркнул, что суть Хэллоуина — в интересных костюмах и атмосфере таинственности, что роднит его с привычными народными гуляниями. Он также обратил внимание на схожесть обычая ходить по домам и выпрашивать сладости со славянскими колядками. Блогер добавил, что Россия всегда перенимала различные культурные явления из-за рубежа, и Хеллоуин не стал исключением. По его мнению, праздник не навязывается на государственном уровне, а потому у желающих его отметить должно быть право на безобидное веселье без лишнего осуждения.

