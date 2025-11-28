«Год, который может убить»: ученый назвал самый опасный период в жизни каждого человека

Год выхода на пенсию является самым важным и одновременно опасным этапом в жизни человек, поскольку именно в этот период фиксируется существенное повышение уровня смертности. Об этом в интервью изданию HuffPos рассказал эксперт по долголетию Дэн Бюттнер.

Специалист выделил несколько ключевых причин, способствующих негативным трансформациям в жизни новоиспеченных пенсионеров.

По его словам, в это время у многих людей развиваются тревожные состояния, чувство уныния и страха перед неизвестностью будущего.

Кроме того, значительная часть пенсионеров теряет прежние жизненные ориентиры и начинает испытывать ощущение внутренней пустоты. Основным дестабилизирующим фактором становится кардинальное изменение привычного распорядка дня и многолетних привычек.

Бюттнер сформулировал конкретные рекомендации для успешной адаптации к новому жизненному этапу и продления активного долголетия. Эксперт призвал сохранять прежний уровень физической и социальной активности, поддерживать регулярное общение с друзьями и близкими, а также найти занятие по душе, которое сможет стать новой смысловой опорой.

