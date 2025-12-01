Год Осла по-заводски: ошибка в украшении магазина в Подмосковье оказалась «пророчеством»

Жители подмосковного Орехово-Зуево стали свидетелями новогодней загадки, которая поставила в тупик покупателей одного из местных магазинов. Вместо символа наступающего года — Красной Огненной Лошади по восточному календарю — витрину украсила фигура «уродливого» осла, пишет REGIONS .

Посетители в недоумении обсуждали курьез, предполагая, что сотрудники не нашли нужную игрушку и решили использовать то, что было под рукой. По предположению жителей, сотрудники хотели поставить лошадь, но нашелся только осел. Однако выяснилось, что в этой, казалось бы, досадной ошибке скрывалась неожиданная мистическая точность.

Астролог Лана Ларо, комментируя ситуацию, заявила, что сотрудники торговой точки интуитивно угадали символ 2026 года, но не по популярному восточному, а по зороастрийскому гороскопу. Эта древняя система, в отличие от 12-летнего китайского цикла, оперирует 32-летним периодом, и каждому году присваивает уникальный символ и энергетику. Согласно ее расчетам, 2026-й действительно станет годом Осла.

Осел — этот знак, который традиционно ассоциируется с миром, стабильностью и выходом из затяжных кризисов. Люди, рожденные в этот период, по мнению астролога, обладают особыми чертами: они трудолюбивы, скромны, подходят к делам взвешенно и методично, но для полной реализации им необходим сильный внешний или внутренний стимул.

Таким образом, то, что сначала казалось досадным ляпом в праздничном оформлении, обернулось любопытным культурным феноменом — столкновением двух астрологических традиций в пространстве обычного магазина.

Для жителей Орехово-Зуево местный «пророческий» осел стал не просто поводом для улыбки, а своеобразным приглашением задуматься о множественности культурных кодов вокруг.

