Годовалого младенца нашли в траве посреди улицы в Москве

Инцидент произошел на северо-востоке столицы на Сельскохозяйственной улице. Прогуливавшиеся местные жители вдруг услышали плач в траве и увидели там лежащего малыша.

Как сообщается в соцсетях, мальчик не более года от роду был оставлен родителями на траве, завернутый в одежду. Рядом заботливо лежал пакет с детскими продуктами и одеждой для ребенка.

Травм на малыша при осмотре его вызванными на место медиками обнаружено не было. Сейчас мальчик находится в одной из столичных клиник, а прокуратура выясняет его личность и кто родители ребенка.

Ранее сообщалось, что в Омской области шестилетний ребенок потерял рассудок после гибели отца на его глазах.