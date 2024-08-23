Годовщина смерти Евгения Пригожина: чем отличился знаменитый основатель ЧВК «Вагнер»

Год назад, 23 августа 2023 года, произошло крушение самолета, на борту которого было десять человек, среди которых — известный бизнесмен, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Кем он был, чем известен и что успел сделать за свою жизнь — в материале «Подмосковье сегодня».

Биография

Пригожин родился в Санкт-Петербурге и получил образование по специальности «провизор-фармацевт». С 1990 года он начал заниматься предпринимательством в сфере общественного питания и торговли. Им были открыты сеть по продаже хот-догов, а также кейтеринговая компания «Конкорд кейтеринг».

После этого Пригожин был руководителем и совладельцем сети питания «Блин! Дональт's», компаний «ООО Конкорд М», ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и других. И уже в 2010 году он основал частную военную компанию «Вагнер».

Мятеж в 2023 году

Военная компания Пригожина по большей части работала в странах Африки, но с началом специальной военной операции на Украине присоединилась к штурмам городов Соледар и Артемовск. В июне 2023 года ЧВК отказалась заключить контракт с Министерством обороны РФ, а штурмовики заявили, что прекращают участвовать в СВО. Тогда же компания Пригожина совершила попытку вооруженного мятежа, которая оказалось безуспешной.

Крушение

23 августа 2023 года самолет, на борту которого находился Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области, возле села Куженкино. Все, кто находился на борту, в том числе ближайшие приспешники главы ЧВК, погибли.

Так, на борту числились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и другие соратники бизнесмена: его заместитель Валерий Чекалов, телохранители Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев. Среди сотрудников экипажа самолета были командир и первый пилот Александр Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Ранее политолог Потепкин заявил, что не ставит под сомнение гибель Пригожина.