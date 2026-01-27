Гол в другое измерение: как надутый пленник «завис» в центре черной дыры в Черноголовке

В подмосковной Черноголовке арт-объект «Сингулярность» на главной площади города потребовал реального вмешательства спасателей. Внутри скульптуры, символизирующей черную дыру, уже около недели застрял яркий оранжевый мяч, заброшенный туда неизвестным «испытателем». Местные власти поручили специалистам МБУ «Служба благоустройства» провести операцию по спасению спортивного снаряда с использованием автовышки, пишет REGIONS .

Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, работы намечены на ближайшие дни. Инсталляция, созданная художником Иваном Касимовым и установленная в 2022 году, представляет собой медную воронку — трехмерную модель черной дыры, иллюстрирующую искривление пространства-времени.

Ироничные комментарии жителей быстро заполнили местные соцсети. Горожане шутят, что мяч «достиг горизонта событий» и сейчас находится «где-то в районе Сатурна».

Скульптура отсылает к сингулярности Белинского — Халатникова — Лифшица, являющейся решением уравнений Эйнштейна. Исаак Халатников, один из авторов теории, был основателем и первым директором Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау РАН в Черноголовке. Таким образом, мяч в арт-объекте символически связывает детскую шалость с одним из самых сложных понятий современной науки.

