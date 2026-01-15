Мистический объект: компанейский призрак с закуской стал звездой фабрики в Балашихе

На территории арт-кластера «Фабрика1830» в Балашихе поселился необычный обитатель. Речь идет не о человеке, а об арт-объекте, который местные уже окрестили «своим парнем». Как сообщает REGIONS , инсталляция «Призрак столовой» работы художницы Марии Мещериной стала неформальным символом проекта по благоустройству, приуроченного к 195-летию бывшего градообразующего предприятия.

Объект, расположенный на стене бывшей фабричной столовой, представляет собой триптих: граненый стакан, соленый огурец на вилке и ложка, зажатая в зубах. По задумке автора, композиция отдает дань эпохе коллективизма и общих пространств. Часть элементов сливается с плоскостью стены, создавая эффект призрачности, другая — выступает вперед, играя с восприятием.

Польза инсталляции, вопреки кажущейся абсурдности, очевидна: она стала точкой притяжения и неформального общения. Как отмечают кураторы из сообщества «Энтузиасты», публика взаимодействует с призраком как с живым: ему регулярно «подливают» в стакан, чаще всего — минеральную воду. Этот элемент импровизации превратил статичный объект в постоянно меняющуюся интерактивную инсталляцию.

Работа Марии Мещериной — часть масштабного проекта, в рамках которого осенью прошлого года было установлено около 100 арт-объектов. В создании 20 арт-проектов участвовали 27 художников. Однако именно «Призрак столовой» благодаря своему хулиганскому и узнаваемому характеру снискал наибольшую популярность.

