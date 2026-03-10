Голгофа и ясли в алтаре: священники раскрыли тайну жертвенника

В православном храме каждое место и каждый предмет имеют глубокое символическое значение. Одно из таких важных мест — жертвенник. Так называют северную часть алтарного пространства, а также небольшой столик, на котором готовятся хлеб и вино для главного церковного таинства — Евхаристии. Внешне он напоминает престол, но меньшего размера, пишут «Известия Мордовии».

Священнослужители саранского Кафедрального собора имени Ушакова поясняют, что жертвенник имеет двойное символическое значение. Прежде всего, он напоминает о Голгофе — горе, на которой Иисус Христос принес себя в жертву за грехи человечества.

В то же время, поскольку на жертвеннике совершается проскомидия (приготовление Даров), он мистически являет собой и вифлеемские ясли — место рождения Спасителя. Когда на жертвеннике находятся Святые Дары, он становится подобием Небесного престола.

