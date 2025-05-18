Голикова оценила идею переноса материнского капитала с первого ребенка на второго

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС высказалась по поводу материнского капитала. Она отметила, что вопрос о перераспределении основной суммы материнского капитала с первого ребёнка на второго или третьего является сложным.

В беседе с представителями СМИ она акцентировала внимание на том, что эта область крайне уязвима.

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что любые корректировки в программе должны быть тщательно продуманы и обсуждены с учётом их воздействия на уровень рождаемости и нужды российских семей.

«Материнский капитал — это одна из ключевых мер поддержки. Но как ее модернизировать и как ее переструктурировать — это вопросы на будущее. Часто говорят по поводу того, что нужно снова перекинуть основную сумму маткапитала с первого ребенка на второго или третьего. Это сложный вопрос. <…> Оценивать нужно аккуратно, сфера крайне чувствительная», — рассказала Голикова.

Татьяна Голикова напомнила, что изначально, когда в России вводили программу материнского капитала, правительство ставило перед собой задачу стимулировать граждан к рождению детей. Это должно было способствовать увеличению количества первых детей в семьях и замедлить снижение рождаемости.

Заместитель председателя правительства также отметила, что в начале 2025 года глава государства Владимир Путин дал поручение правительству и комиссии Государственного совета по направлению «Семья» до 1 декабря рассмотреть возможность увеличения размера материнского капитала в зависимости от того, каким по счету родился ребенок.

Ранее стало известно, сколько «квадратов» жилья можно купить на маткапитал.