Голого мужчину нашли на затопленной набережной в Кемерово

Вода затопила кемеровскую набережную и оставила местного жителя без трусов. Сибиряки обнаружили полностью голого бедолагу во время прогулки, пишет издание «Vse42.ru».

Неожиданное зрелище застало гуляющих по набережной рядом с Московской площадью. На опубликованных в Сети кадрах видно, как река Томь затопила часть спуска. Около него на одной точке крутился мужчина без одежды. Вскоре он решил понырять на виду у других горожан.

Что побудило кемеровчанина раздеться и устроить голый заплыв неизвестно. Жители предположили, что мужчина потерял свои трусы или намочил всю остальную одежду. Она аккуратно висела на ограждении и могла сушиться.

Отметим, что прогулки в обнаженном виде считаются нарушение общественного порядка, хотя официально это не наказуемо. Однако при поступлении жалоб правоохранители могут расценить это как мелкое хулиганство и выписать штраф.

Ранее сообщалось, что жители г. Кемерово удивились голой женщине в продуктовом магазине.