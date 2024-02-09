Гололедица и до 14 градусов мороза ожидаются сегодня в Москве и Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, погода будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха в Подмосковье составит от девяти до четырнадцати градусов мороза, в Москве — от десяти до двенадцати градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок миллиметров ртутного столба.

Жителей Московского региона также призвали быть внимательными на улицах из-за гололедицы.

Ранее Подмосковье накрыл циклон «Ольга». Как сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, из-за непогоды все коммунальные и дорожные службы были переведены на усиленный режим работы.