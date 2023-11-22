Гололедица и до девяти градусов мороза ожидаются в Московском регионе в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Будет преимущественно без осадков. Местами образуется гололедица.

Температура воздуха в Подмосковье составит от четырех до девяти градусов мороза, в Москве — от пяти до семи градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок восемь миллиметров ртутного столба.

Завтра в столице прогнозируется затяжной снегопад, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого приводит РИА Новости. Таким образом, отметил синоптик, в четверг сформируется снежный покров до трех сантиметров, в пятницу — до восьми сантиметров, а в выходные — до десяти.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в конце недели атмосферное давление в Московском регионе упадет до рекордно низкой отметки.