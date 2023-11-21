Жителей Московского региона предупредили о рекордно низком атмосферном давлении на этой неделе

На этой неделе атмосферное давление в столичном регионе упадет до рекордно низкой отметки, предупредила метеоролог Татьяна Позднякова.

По данным синоптика, резкое падение давления связано с тем, что центр глубокого атлантического циклона будет находиться над Тверской областью. Это произойдет в пятницу, 24 ноября. В этот день атмосферное давление в Москве составит семьсот пятнадцать миллиметров ртутного столба.

«А пока рекорд для этого дня ноября составляет 722,3 миллиметра ртутного столба <…> и принадлежит 1973 году», — указала синоптик.

Татьяна Позднякова добавила, что вторая половина ноября в Московском регионе будет холодной.

Как сообщает сетевое издание «Сергиевские вести» со ссылкой на сайт «Метеоновости», прогнозируемое рекордно низкое атмосферное давление вызвало беспокойство у метеозависимых жителей Москвы и Подмосковья. По данным синоптиков, такая погода может привести к возможным проблемам с дыханием.

Ранее сообщалось, что в середине ноября на столичный регион обрушились аномальные дожди.