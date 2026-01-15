Гололедица и морозы: что ждать на дорогах Московского региона 15 января

В четверг, 15 января, Московский регион вновь погрузится в зимнюю атмосферу: синоптики прогнозируют облачную погоду с местными снегопадами и гололедицей. Особенно холодной ожидается ночь, а на дорогах следует быть осторожными.

В Подмосковье днем воздух прогреется до –5…–10 градусов, ночью температура местами опустится до –12, а в отдельных районах до –17 градусов. Снежные осадки будут идти преимущественно небольшими, но на некоторых участках возможен усиленный снег и образование гололедицы.

В столице днем столбики термометров покажут –6…–8 градусов, а ночью температура снизится до –9. Ветер восточного направления будет слабым, со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 757–762 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что в выходные дни в Москве прогнозируют мороз до −23 °C.