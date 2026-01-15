В выходные дни в Москве прогнозируют мороз до −23 °C
Гидрометцентр: сильные морозы придут в столицу 18 января
Фото: [Рекордный снегопад в Москве и Подмосковье/Медиасток.рф]
В Москве в ночь на воскресенье, 18 января, температура воздуха может опуститься до −23 °C, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
По данным синоптиков, в субботу ночью в столице ожидается −17…−15 °C, днем температура поднимется до −13…−11 °C.
В воскресенье столбики термометров покажут ночью −23…−18 °C, при этом днем ожидается −13…−8 °C. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, осадков не предвидится.
Специалисты Гидрометцентра напоминают, что морозная погода особенно чувствуется ночью и утром, поэтому москвичам рекомендуется соблюдать осторожность при длительном пребывании на улице и утепляться.
