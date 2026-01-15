В выходные дни в Москве прогнозируют мороз до −23 °C

Фото: [ Рекордный снегопад в Москве и Подмосковье/Медиасток.рф ]

В Москве в ночь на воскресенье, 18 января, температура воздуха может опуститься до −23 °C, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, в субботу ночью в столице ожидается −17…−15 °C, днем температура поднимется до −13…−11 °C.

В воскресенье столбики термометров покажут ночью −23…−18 °C, при этом днем ожидается −13…−8 °C. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, осадков не предвидится.

Специалисты Гидрометцентра напоминают, что морозная погода особенно чувствуется ночью и утром, поэтому москвичам рекомендуется соблюдать осторожность при длительном пребывании на улице и утепляться.

Ранее стало известно, что на Камчатке снег заблокировал людям выход из домов.