«Голоса приказывают нападать»: психиатр раскрыл заболевание мужчины, который хотел задушить девочку в магазине

В Москве 43-летний уроженец Киргизии напал на 6-летнюю девочку и грозился ее убить. Это случилось на новогодних праздниках в магазине. К малышке при родителях подошел неизвестный, который со словами: «Я тебе шею сверну» схватил ребенка за горло, сообщает Baza .

Отец девочки быстро повалил нападавшего на пол, затем на помощь пришли и охранники. Мужчина был невменяем, ему вызвали психиатрическую бригаду.

Врач-психиатр Наталия Сухотеплая предположила, что заставило мужчину наброситься на постороннюю девочку.

«Нападавший может быть болен психическим расстройством, скорее всего, эндогенного характера. Например, шизофренией, когда больному могло показаться что-то в этом ребенке из-за галлюцинаций. У таких пациентов бывают так называемые императивные голоса, которые приказывают что-то делать, нападать», — отметила доктор в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще одной причиной нападения могли быть наркотики или алкоголь, продолжила собеседница. Наркотическое отравление и «белая горячка» на фоне отмены спиртного могут создавать психологическое состояние, которое тоже сопровождается и голосами, и бредовыми включениями.

«Тут может быть три варианта: шизофрения, алкоголизм или наркомания. Если психически нездоровый человек совершил противоправное действие, на него напишут заявление и возбудят затем уголовное дело, будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. В ее результате нападавшего признают либо вменяемым, либо нет», — пояснила Сухотеплая.

Если врачи признают человека невменяемым, то суд, как правило, назначает принудительное лечение в психиатрическом стационаре соответствующего типа, добавила врач.

«Лечение по суду — это длительный процесс. Это минимум полгода, а может быть и год и полтора, в зависимости от состояния больного», — подчеркнула психиатр.

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