«У пожилых бывают бредовые идеи на почве секса»: выяснилось, почему долгожитель зарубил жену мачете

В Уганде 110-летний мужчина убил свою супругу из-за того, что она отказала ему в сексе, сославшись на нездоровье.

Он замахнулся на 109-летнюю жену мачете на глазах у правнучки, а пока та бегала за помощью, зарубил спутницу жизни, сообщают СМИ.

Необратимые изменения

Как сообщается, ссора произошла вечером. Женщина отказалась спать в одной постели с мужем и исполнять супружеский долг. Ее донимал кашель, она ощущала слабость. Супруг страшно обиделся и всю ночь злился, что остался ни с чем, выяснили журналисты.

Наутро дед закатил скандал и разбудил домочадцев криком: «Я не умру в одиночестве!». Правнучка увидела, что на бабушку направлено мачете и убежала звать остальных. Тем временем старик нанес жене несколько смертельных ранений.

Как объяснила врач-психиатр Наталия Сухотеплая, речь идет о необратимых изменениях в мозге дедушки.

«Я, конечно, не знаю, какая средняя продолжительность жизни в Уганде, но в любом случае в этом возрасте уже наступают атеросклеротические изменения головного мозга. В том числе деменция. Так проявляется естественное старение организма, которое затрагивает в том числе и мозг», — объяснила доктор корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Бредовые идеи

С возрастом в мозгу происходят необратимые процессы, в результате которых возникают всякие бредовые идеи у пожилых людей, продолжила эксперт.

«Кстати, у пожилых часто бывают такие бредовые идеи на почве секса. Я не знаю, что случилось с дедушкой, но, скорее всего, он был в не вполне нормальном, адекватном состоянии. Возможно, проявились параноидные элементы», — предположила Сухотеплая.

По словам доктора, деменция может протекать тихо и спокойно, выдавая просто нарушение памяти или адаптации. Но болезнь может протекать и бурно.

«У больных бывают психотические реакции с инволюционным бредом, который вообще не лечится. Хотя я сомневаюсь, что в Уганде дедушку кто-то лечил. Это вполне может быть на почве атеросклероза», — резюмировала Наталия Владимировна.

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