Голосование по альтернативным покрытиям для детских площадок прошло в Подмосковье

ГУСТ Подмосковья провел опрос по выбору альтернативных покрытий для детских игровых площадок на своем сайте, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители могли отдать свой голос за привычное резиновое, нестандартное песчаное покрытие, экологический дерн или древесную стружку, а также за гравийное.

«Но жители Московской области проявили консерватизм в выборе покрытий для детских площадок: 70% предпочли резиновое покрытие, 16% не отказались бы от дернового и в среднем 4% жителей выбрали остальные виды покрытий», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, результаты опроса не означают, что в регионе полностью отменят альтернативы. Она подчеркнула, что при проектировании новых площадок для детей будут учитываться мнения жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.