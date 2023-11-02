Голосование по альтернативным покрытиям для детских площадок прошло в Подмосковье

Общество

Фото: [Unsplash]

ГУСТ Подмосковья провел опрос по выбору альтернативных покрытий для детских игровых площадок на своем сайте, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители могли отдать свой голос за привычное резиновое, нестандартное песчаное покрытие, экологический дерн или древесную стружку, а также за гравийное.

«Но жители Московской области проявили консерватизм в выборе покрытий для детских площадок: 70% предпочли резиновое покрытие, 16% не отказались бы от дернового и в среднем 4% жителей выбрали остальные виды покрытий», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, результаты опроса не означают, что в регионе полностью отменят альтернативы. Она подчеркнула, что при проектировании новых площадок для детей будут учитываться мнения жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

Актуально
Подмосковье