Голосование по строительству тротуаров на региональных дорогах Подмосковья продолжается на «Доброделе»
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На портале «Добродел» продолжается онлайн-голосование по строительству тротуаров на региональных дорогах Московской области в 2024 году, сообщили в областном Минтрансе. В нем уже приняли участие более семи тысяч человек, отдать свой голос можно здесь.
«Самыми активными оказались жители Раменского городского округа — 910 голосов, а также Орехово-Зуева и Солнечногорска. Наименьшая активность зафиксирована в Лотошино, Егорьевске и Зарайске», — отметил зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.
В ведомстве напомнили, что отдать свой голос можно только за один объект. Кроме того, жители могут приложить фото и оставить комментарий, а также поделиться своим мнением о любом другом тротуаре.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.