Голосовой помощник Алиса в приложении «Подмосковные стройки» помогает жителям региона

Уже более трех тысяч запросов от жителей Подмосковья поступило голосовой помощнице Алисе, которая «поселилась» в сервисе Подмосковные стройки» в мае этого года. Об этом сообщили в региональном Главгосстройнадзоре.

Отмечается, что благодаря данным обращениям приложение доработано в нужных направлениях, Алиса научилась распознавать речь, особенно цифры в определении корпусов и секций. Ожидается, что уже в сентябре в приложение будут внесены сведения о расположении и статусе строительства/готовности социальных объектов: школ, поликлиник, детских садов.

Напоминаем, что путем голосового поиска можно узнать об этапах строительных работ многоквартирных домов. При этом пользоваться голосовым поиском информации можно с мобильного телефона, «умной колонки», стационарного компьютера.

Ранее на этой неделе Андрей Воробьев сообщил, что новая школа в микрорайоне №5 в подмосковном Дмитрове будет сдана в декабре текущего года.