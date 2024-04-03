Голова не держалась: в Кузбассе мужчине помогли избежать инвалидности после ДТП

Житель Кузбасса попал в серьезную автомобильную аварию, после которой получил редкую травму позвоночника. Она не позволяла ему самостоятельно держать голову, что могло привести к инвалидности. Как сообщает издание «Vse42.ru» , врачи смогли помочь пациенту.

Мужчина в результате ДТП получил перелом зубовидного отростка второго шейного позвонка, что не давало ходить и держать голову самостоятельно. Была высокая вероятность, что мужчина получит определенную степень инвалидности. Однако пострадавшему повезло оказаться в руках профессионалов. Помогли нейрохирурги Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова.

«Использовав малоинвазивный метод остеосинтеза, через небольшой разрез на шее под рентген-контролем врачи подвели к основанию позвонка винт и надежно соединили поврежденный отросток с телом позвонка», – рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

После этой тонкой и профессиональной манипуляции мужчине стало лучше. Уже через сутки он смог ходить, а также держать голову. Правда, пока еще с поддержкой из гипса.

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