«Головоломка-2» стала первым мультфильмом, собравшим $1 млрд в международном прокате

«Головоломка-2» от создателей Disney и Pixar стала 12-м фильмом и первым мультфильмом в истории, собравшим $1 млрд в международном кинопрокате. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила «Москва 24» со ссылкой на зарубежное издание.

За 2024 год еще ни одному фильму не удалось достигнуть таких высоких кассовых сборов. По данным СМИ, «Головоломка-2» получила уже более $1,6 млрд. Первая часть мультфильма, которая вышла на экраны девять лет назад, собрала в несколько раз меньше — $859 млн.

Сиквел «Головоломки» обошел «Мстителей» и вошел в топ-10 самых прибыльных фильмов в истории мирового кино.

Ранее сообщалось о том, что 27 августа в России празднуют день отечественного кино. Жителям Подмосковья предложили пять лучших советских и российских фильмов для семейного просмотра.