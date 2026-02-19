На пороге большой войны: Дональд Туск призвал поляков покинуть Иран из-за неминуемой атаки США и Израиля

Ситуация вокруг Ирана достигла критической точки. Премьер-министр Польши выступил с экстренным обращением к соотечественникам, призвав их немедленно покинуть территорию Исламской Республики. Об этом сообщает ERR.

о словам главы правительства, окно возможностей для безопасного выезда закроется в течение ближайших нескольких десятков часов. По истечении времени эвакуация может стать физически невозможной из-за начала боевых действий. Ожесточённый конфликт назван «очень и очень реальным». Польские власти просят отнестись к предупреждению максимально серьёзно.

По данным The New York Times, коалиция Израиля и США рассматривает нанесение ударов по стратегическим объектам: ядерной инфраструктуре, складам ракет и штаб-квартире КСИР. Ранее аналогичные предупреждения выпустили службы экстренной помощи Израиля. В регионе объявлен высший уровень оборонительной готовности.

Ранее командование тыла Израиля объявило наивысший уровень оборонительной готовности.