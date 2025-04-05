Голые и смешные: Вавилова выложила в Сеть фото себя и Дурова в неглиже

Юлия Вавилова, нынешняя спутница жизни создателя Telegram Павла Дурова, поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале интимным снимком, сделанным совместно с Павлом.

На фотографии, которую мы видим, возлюбленная бизнесмена предстала в купальнике цвета шоколада. Купальник состоял из топа с треугольными чашечками и трусиков в форме буквы V. Волосы она оставила распущенными, а кончики завила.

В то же время Дуров позировал рядом с девушкой, демонстрируя свой обнаженный торс. Ниже пояса у него не было ничего помимо светлого полотенца.

«Здоровое тело и здоровый дух», — указала в подписи к снимку Вавилова.

Ранее поступала информация о том, что Павел Дуров, создатель Telegram, смог покинуть территорию Франции в марте, после того как соответствующее решение было принято следственным судьей. Сейчас он находится в Дубае.