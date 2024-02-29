Голые молитвы ананасам и обнаженный променад по набережной: связаны ли выходки девушек в РФ с весенним обострением

Недавно голая девушка молилась на консервированные ананасы в Москве, а в Сочи обнаженная гражданка разгуливала по набережной. Такие новости появились в Сети в преддверии весны. Правда ли, что грядет весеннее обострение, и как помочь людям с ментальными особенностями, нам рассказала психиатр.

Влияет ли погода?

Врач-психиатр Наталия Сухотеплая в целом развеяла миф о том, что в межсезонье обостряются психические заболевания. Но, по словам доктора, доля правды в этом есть.

«Погодные условия становятся иными. При переходе с зимы на весну меняется атмосферное давление, и пациенты, которые страдают какими-либо психическими расстройствами, могут отреагировать. Это наиболее уязвимая категория больных, у которых могут происходить «весенние обострения», — отметила медик.

На самом деле, в последнее время врачи-психиатры не видят никакой сезонности обострений, добавила Сухотеплая. Как сказала врач, чаще всего обострения возникают не потому, что меняется погода, а потому, что пациенты после выписки из стационаров просто прекращают лечение дома.

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Срочно к доктору

«Лечение должно быть непрерывным, но после его прекращения у многих возникают обострения заболеваний. Скорее всего, и девушка в Москве, и женщина в Сочи страдают каким-либо психическим расстройством. Необязательно это шизофрения — возможно, просто шизотипическое расстройство личности», — предположила Сухотеплая в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не стоит сбрасывать со счетов и наркологию, добавила врач: одурманивающих веществ много, и странное поведение может наблюдаться и при их употреблении. Помочь таким людям можно, только отведя их к специалисту. Психиатр посмотрит, оценит состояние и назначит соответствующее лечение.

«Если состояние серьезное, врач либо предложит госпитализацию, либо осуществит эту госпитализацию принудительно, если будут экстренные и неотложные показания», — резюмировала наша собеседница.

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