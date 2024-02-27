Голыми руками не возьмешь: как айтишники отреагировали на массовый сбой в работе Telegram и других сервисов

Массовый сбой сервисов в интернете стал одной из самых обсуждаемых тем сегодняшнего дня. «Телега, живи!» — эту фразу, как молитву, пользователи Сети начали перекидывать друг другу в надежде, что позитивная установка сработает, и мессенджер «оживет». Так и произошло. Но вопрос о том, что это было, остался.

Согласно сервису «Сбой. РФ», к 13:00 по Московскому времени по всей России было зафиксировано более 5700 жалоб. Пользователи сообщали, что отсутствует подключение к серверу, нет доступа к приложениям и невозможно отправлять сообщения. Больше всего жалоб поступило из обеих столиц. В Роскомнадзоре сбой подтвердили, уточнив, что проблемы были зафиксированы и в других европейских странах, а также в США.

Вслед за этим начала поступать информация о проблемах в работе YouTube, WhatsApp и ВКонтакте. Правда, случаи были единичные.

«Шум поднялся моментально. Кто-то назвал происходящее репетицией отрубания России от Всемирной паутины, а Координационный центр доменов тут же сообщил, что доменная инфраструктура функционирует штатно. Причин не знают даже в Минцифры», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» системный администратор Денис Красильников.

Впрочем, интернет-пользователей голыми руками не возьмешь. Им подбросили годный лайфхак, и тот сработал: через VPN и «телега», и соцсети заработали без проблем.

«Пока полегли разные сервисы, «Госуслуги» этого даже не заметили. Выбрать избирательный участок, оплатить задолженность, получить нагоняй от налоговой — да пожалуйста», — смеется разработчик компьютерных программ Андрей Жуликов.

По словам собеседника, пока обвинения в массовом сбое летят в сторону хуситов. Иностранные СМИ сообщают, что они перерезали четыре подводных интернет-кабеля, соединявших Европу с Азией. Через них в Красном море проходило 17% всего интернет-трафика.

Сильнее России пострадали пользователи стран Персидского залива и Индии.

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