Гондурас отозвал своего посла из Израиля для консультаций

Глава дипмиссии Гондураса в Тель-Авиве вернется на родину для консультаций. Соответствующая информация появилась на странице МИД страны.

Как передает Reuters, отзыв дипломата в МИД Гондураса объяснили не прекращающимися нарушениями Израилем гуманитарного права в секторе Газа.

Напомним, ранее глав своих дипмиссий в Израиле отозвали Чили и Колумбия. А Боливия объявила о полном разрыве дипотношений с Тель-Авивом.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Неделю назад ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».