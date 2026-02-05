Гонка со схватками: мужчина случайно стал акушером прямо на парковке у больницы

В Казани произошел инцидент, который вряд ли забудет одна из семей. На парковке перинатального центра мужчине пришлось самостоятельно принимать роды у своей супруги, так как добраться до родильного отделения пара не успела. Событие, о котором сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Регион116 Казань».

Необычное событие развернулось прямо у больничных стен. По информации, 29-летняя женщина вместе с мужем направлялась в медучреждение, когда у нее начались схватки. Однако планам добраться до родильного зала не суждено было сбыться — в салоне автомобиля у роженицы отошли воды. Не теряя самообладания, супруг принял решение действовать самостоятельно и оказал жене необходимую помощь прямо на сиденье машины. Весь процесс от начала до появления ребенка на свет занял около двадцати минут.

На счастье, все происходило буквально в нескольких метрах от входа в перинатальный центр. Услышав крики или заметив необычную ситуацию, медики оперативно выбежали к припаркованному автомобилю. Прибывшие врачи и акушеры немедленно подключились к процессу, оказав профессиональную помощь на месте. Отец передал новорожденного ребенка в надежные руки медиков.

После этого роженицу, которая все еще была связана с младенцем пуповиной, аккуратно переложили на каталки и доставили в операционную для проведения всех необходимых процедур в стерильных условиях. Благодаря оперативным действиям как отца, так и медицинского персонала, опасная ситуация была взята под контроль, а жизнь и здоровье матери и ребенка не подверглись серьезной угрозе.

