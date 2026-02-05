Забытый кусок плаценты отправил на тот свет: роженица впала в клиническую смерть и рассказала, что видела

Ханна Меркадо рассказала, что хотя сами роды в 2021 году прошли без эксцессов, вскоре после них ее состояние резко ухудшилось. Женщину начали мучить сильные спазмы, сопровождавшиеся обильным выделением кровяных сгустков. Экстренное обследование выявило причину — в матке осталась часть плаценты, что требовало немедленного хирургического вмешательства.

Однако даже после операции по удалению остатков плаценты улучшения не наступило. По словам Меркадо, лежа на операционном столе в окружении медиков, она внезапно испытала неутолимую жажду. Этот симптом вызвал у нее особую панику, поскольку она знала, что сильная жажда часто предшествует смерти от потери крови. Именно в этот момент, как вспоминает женщина, у нее возникло четкое ощущение, что «душа покидает тело».

Затем, по ее рассказам, последовало видение необыкновенно яркого белого света, интенсивность которого превосходила даже солнечный свет. В этом состоянии она испытывала не страх, а глубокое спокойствие. Внезапно это переживание прекратилось — возникло чувство, будто ее «выбросило» обратно. Очнувшись, Меркадо узнала от врачей, что пережила остановку сердца и клиническую смерть, но медицинской команде удалось вернуть ее к жизни. Ее история добавляет новый личный пример к многочисленным свидетельствам людей, переживших подобные пограничные состояния.

Ранее сообщалось, что юных жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в творческих конкурсах на тему соблюдения ПДД.