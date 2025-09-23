В Химках провели финал первенства по автокроссу

В Химках на трассе стадиона технических видов спорта в Старбеево прошел областной чемпионат по автомобильному кроссу в рамках Кубка Kramar Motorsport, округ представили гонщики Дома юных техников «Интеграл». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В состязаниях приняли участие более 50 спортсменов, они соревновались в четырех возрастных и технических категориях: «кросс Д3 — мини», «кросс Д2 — юниор», «кросс Д3 — 250» и «кросс Багги 600».

«У нас трасса грунтовая, и она постоянно меняется. То есть каждый круг, который прошли участники, постоянно меняет покрытие. Участники во время движения должны понимать, что все — изменился поворот», — отметила организатор первенства Московской области по автокроссу Екатерина Николаева.

В числе приглашенных гостей оказались именитые чемпионы. Они рассказали юным участникам, как начинали свой путь в этом виде спорта.

«Как только ребенок может сесть за руль, нужно сразу им заниматься. Чем раньше он начнет ездить, тем быстрее он будет впитывать спинным мозгом нашу гоночную жизнь и все эти пилотские навыки», — подчеркнул мастер международного класса по автоспорту и бронзовый призер ралли «Дакар» Кирилл Шубин.

Победителям гонки присвоили спортивные разряды, а также дали возможность выступить на соревнованиях более высокого уровня.

