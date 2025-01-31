Россия запретила Google продолжать судиться в Калифорнии

Арбитражный суд в Москве вынес решение, запрещающее компании Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния, сообщили «Ведомости». Это решение стало ответом на недавнее постановление американского суда, которое ограничивало участие российских компаний в процессе о банкротстве.

Суд в Москве подтвердил свою компетенцию в делах о банкротстве американских компаний, представленных в РФ, отметив, что обеспечительные меры, принятые иностранным судом, не подлежат исполнению на территории России.

Компания Google, в свою очередь, заявила, что российские СМИ, аккаунты которых были заблокированы на видеохостинге YouTube, не имели правовых оснований для инициации судебных процессов против нее, утверждая, что могла бы обратиться за антиисковым запретом гораздо раньше. Однако российские СМИ настаивают на своем праве на защиту интересов.

Кроме того, стоит отметить, что суд в Англии также запретил российским СМИ начинать новые судебные процессы против Google по делу о блокировке YouTube-каналов. Несмотря на это, представители компании утверждают, что прибыль, получаемая в России, в значительной мере перекрывает риски, связанные с судебными разбирательствами.

Эксперты отмечают, что действия американского технологического гиганта преследуют цель запретить любым иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии. Судебный процесс, начатый в Калифорнии по инициативе Google, направлен на блокировку проявления активности со стороны РФ в зарубежных юрисдикциях.

Российские СМИ ранее инициировали обращения в судебные органы Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии и других стран с целью признания и исполнения российских судебных решений против компании Google за границей.

С 2022 года на видеохостинге YouTube было заблокировано свыше двух десятков каналов российских изданий и телеканалов, а также аккаунтов российских блогеров. При этом причина блокировки должным образом со стороны Google не объяснялась.

Ранее РБК сообщило, что Google задолжал российским СМИ 1,8 дуодециллиона рублей.