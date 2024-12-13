Google Play объявил о прекращении сотрудничества с российскими разработчиками

С 26 декабря Google Play прекратит сотрудничество с российскими разработчиками. Таким образом, они не смогут получать доход от продажи своих приложений или за продление подписок. Это следует из документа, опубликованного на портале Habr.

На какой срок приостановлено сотрудничество, не сообщается.

Последний раз денежные средства на счета российских разработчиков Google Play переведет 15 января.

Напомним, в марте 2022 года компания Google отключила показ рекламы в РФ, после чего прекратила монетизацию просмотров на YouTube для российских пользователей.

В мае того же года корпорацией был введен запрет на загрузку и обновления платных приложений в Google Play, из-за чего российские пользователи лишились возможности монетизации.

Ранее сообщалось о том, что новый квантовый чип от Google оказался быстрее мощнейшего суперкомпьютера в мире.