Новый квантовый чип от Google оказался быстрее мощнейшего суперкомпьютера в мире

Созданный Google квантовый чип Willow может в течение пяти минут решить задачу, на которую самый мощный из когда-либо произведенных суперкомпьютеров потратит 10 септеллионов лет. Подробности сообщает телеграм-канал Baza.

Чип Willow оказался не только самым быстрым, но и самым «умным». Ученые смогли добиться того, чтобы количество ошибок уменьшалось пропорционально числу используемых кубитов. Над решением этой задачи мировая наука работала порядка 30 лет.

Несмотря на революционность разработки надо знать, что она является экспериментальной. Подобные системы могут чрезвычайно быстро проводить вычисления, но практические задачи решить не в состоянии. В будущем исследователи хотят использовать квантовые компьютеры для ускорения сложных процессов. Например, их планируют применять для создания новых лекарственных средств, взлома систем шифрования, проектирования термоядерных реакторов и не только.

Ранее cвященник Савченко рассказал, как церковь относится к криптовалютам.