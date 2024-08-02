Google в России скоро заблокируют
Депутат ГД Диденко предупредил о скорой блокировке Google в России
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Депутат Госдумы Алексей Диденко сообщил, что скоро Google и Google Android в России заблокируют, сообщает News.ru.
По словам парламентария, произойдет это не по инициативе российской стороны. Кроме того, депутат предрек и скорую блокировку iOS.
Официальных комментариев насчет данных заявлений от компетентных российских органов или западных компаний пока не поступало.
Ранее Диденко также высказался по поводу судьбы видеохостинга YouTube в России. По мнению депутата, эта платформа враждебна нашей стране. Он считает, что нормальная работа площадки в современных реалиях на территории РФ невозможна.