Google в России скоро заблокируют

Депутат Госдумы Алексей Диденко сообщил, что скоро Google и Google Android в России заблокируют, сообщает News.ru .

По словам парламентария, произойдет это не по инициативе российской стороны. Кроме того, депутат предрек и скорую блокировку iOS.

Официальных комментариев насчет данных заявлений от компетентных российских органов или западных компаний пока не поступало.

Ранее Диденко также высказался по поводу судьбы видеохостинга YouTube в России. По мнению депутата, эта платформа враждебна нашей стране. Он считает, что нормальная работа площадки в современных реалиях на территории РФ невозможна.