Google выдал жену Зеленского по запросу «жена придурка»

Пользователи интернета обнаружили вирусный феномен в работе поисковика Google. Об этом пишет «Рамблер».

При вводе запроса «жена придурка» система стала выдавать в качестве основного и зачастую единственного результата ссылку на биографию Елены Зеленской, супруги президента Украины. Десятки тысяч людей, движимые любопытством, начали проверять эту информацию и делиться скриншотами в мессенджерах и социальных сетях, подтверждая необычную работу алгоритма.

Эксперты по поисковой оптимизации объясняют этот курьез «силой народного тэггинга». Наиболее вероятная причина — массовое упоминание в сети Владимира Зеленского с нелестными эпитетами в одном контексте с его супругой. Искусственный интеллект Google, анализируя огромное количество постов, комментариев и обсуждений, уловил эту устойчивую связь и начал выдавать наиболее релевантный, с его точки зрения, ответ.

Хотя существуют и другие версии, например, целенаправленная атака ботов, именно коллективное мнение пользователей, вероятнее всего, «обучило» алгоритм.

