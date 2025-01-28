В Google Maps сообщили, когда на картах появится «Залив Америки»

В США на сервисе Google Maps будет отображаться название «Залив Америки», когда в Информационной системе географических названий (GNIS) появятся соответствующие изменения. Об этом компания сообщила в одном из своих аккаунтов в социальной сети X.

Недавно, в рамках своей новой политики, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает переименование Мексиканского залива. Согласно этому указу, министр внутренних дел США должен в течение месяца принять все необходимые меры для осуществления переименования.

«Мы получили несколько вопросов о присвоении названий в Google Maps. У нас давняя практика применения изменений названий, когда они обновляются в официальных правительственных источниках. В случае с географическими объектами в США это происходит, когда обновляется Информационная система географических названий. Когда это произойдет, мы быстро обновим Google Maps в США, чтобы показать „Залив Америки“, — пояснили в менеджменте компании.

В Google Maps рассказали, как сервис работает с разными названиями. Если в разных странах официальное название отличается, то для пользователей из этой страны будет доступно только местное название, а для всех остальных — оба.

Ранее сообщалось, что Илон Маск предложил назвать пролив Ла-Манш «каналом Джорджа Вашингтона».