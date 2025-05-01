Гордон стал затворником из-за «российских киллеров»
Журналист Гордон признался, что сидит дома из-за охоты «элитных киллеров ФСБ»
Фото: [Медиасток.рф]
Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил изданию «СТРАНА», что «элитные киллеры ФСБ» якобы открыли на него охоту.
Гордон* заявил, что боится выходить надолго на улицу и дома почти не живет. Чаще всего он перемещается по стране, избегая общественных мест. Кроме того, у него есть охрана, которая готова реагировать на угрозы.
«Мне не разрешает СБУ ходить по магазинам. И вообще ходить где-то не разрешает... Уже несколько групп задержали. Элитных эфэсбэшных киллеров, приехавших на Украину с заданием меня убить», — заявил эпатажный журналист.
Но при этом, как напоминает RT, за убийствами военкора Владлена Татарского стояли как раз спецслужбы Украины.
Ранее сообщалось, что бизнесмену из Крыма предъявлено обвинение в госизмене и финансировании ВСУ.
*Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022