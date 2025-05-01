Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил изданию «СТРАНА», что «элитные киллеры ФСБ» якобы открыли на него охоту.

Гордон* заявил, что боится выходить надолго на улицу и дома почти не живет. Чаще всего он перемещается по стране, избегая общественных мест. Кроме того, у него есть охрана, которая готова реагировать на угрозы.

«Мне не разрешает СБУ ходить по магазинам. И вообще ходить где-то не разрешает... Уже несколько групп задержали. Элитных эфэсбэшных киллеров, приехавших на Украину с заданием меня убить», — заявил эпатажный журналист.

Но при этом, как напоминает RT, за убийствами военкора Владлена Татарского стояли как раз спецслужбы Украины.

Ранее сообщалось, что бизнесмену из Крыма предъявлено обвинение в госизмене и финансировании ВСУ.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022