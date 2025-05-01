Бизнесмену из Крыма предъявлено обвинение в госизмене и финансировании ВСУ

Олегу Лысенко, предпринимателю из Республики Крым, который владеет крупным банным комплексом, предъявили обвинение в государственной измене (статья 275 УК РФ) за то, что он оказывал финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом стало известно из материалов дела, которые были предоставлены ТАСС .

Сообщается, что в отношении Лысенко была применена мера пресечения в виде содержания под стражей на время следствия.

По информации, предоставленной СМИ, фигурант дела не признал свою вину и попытался оспорить меру пресечения, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Однако Московский городской суд отклонил ходатайство предпринимателя.

Адвокат Лысенко в свою очередь акцентировал внимание на том, что его клиент по собственной воле предоставил доступ к паролям от изъятых устройств, передал заграничный паспорт и предоставил все необходимые сведения. Он также заявил, что не намерен скрываться за пределами страны.

Ранее сообщалось, что в Тульской области впервые вынесли приговор за государственную измену.

А житель Калининграда получил два года колонии за сотрудничество с СБУ.