Гордость Химок: в ЦДШИ состоялся торжественный выпускной вечер

Муниципальный депутат и директор Центральной детской школы искусств (ЦДШИ) Химок Инна Монастырская поделилась впечатлениями о прошедшем выпускном вечере в учебном учреждении в эфире телеканала «360» в передаче «Подмосковье Life». Фрагмент интервью опубликован на видеоплатформе Rutube.

Она подробно рассказала о ярком событии, успехах воспитанников и планах на будущее образовательного учреждения.

«В этом году 170 талантливых юных химчан получили заслуженные дипломы об окончании школы. За годы учебы и творчества у ребят были насыщенные дни — репетиции, выступления, участие в конкурсах и фестивалях. В рамках обучения мы работали по разным направлениям: фортепиано, хоровое пение, народные, духовые, струнные инструменты, а также хореография, живопись и фотомастерство. Это сложный путь, и мы гордимся каждым выпускником за их достижения и преодоления», — отметила Монастырская.

Директор ЦДШИ подчеркнула, что по традиции во время подведения итогов учебного года педагогический коллектив чествует участников областных и всероссийских конкурсов, а также тех, кто представлял школу на международных соревнованиях и фестивалях.

В этом году ученики из Химок вновь добились значительных успехов — завоевали первые места, Гран-При, стали стипендиатами престижных фондов и приняли участие в популярных телевизионных проектах.

Монастырская пожелала выпускникам успешно развиваться в сфере искусства, открывать новые горизонты и реализовывать свои творческие идеи.

Также, рассказала директор учебного учреждения, в рамках реализации инициативы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Культура Подмосковья», при активном участии коллективов ЦДШИ в Химках регулярно проводятся разнообразные выставки, конкурсы, концерты и театрализованные представления, которые радуют жителей города и способствуют развитию талантов.

Ранее сообщалось, что в Химках разработали летный экземпляр нового ракетного двигателя.