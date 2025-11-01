«Гореть будет все»: на Украине забили тревогу из-за происходящего в Киеве
Соскин заявил, что власти замалчивают ситуацию с энергоснабжением Киева
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала, что власти скрывают реальное положение дел с энергоснабжением в Киеве.
Напомним, с 10 октября в нескольких областях Украины, включая столицу, начались массовые и длительные отключения электроэнергии. Правительство страны сообщило о повреждениях в энергетической инфраструктуре и коммунальных системах. Министр энергетики Светлана Гринчук назвала сложившуюся ситуацию крайне сложной.
«В Киеве реально уничтожены важные энергообъекты. Почему Кличко об этом не говорит? Почему (глава киевской городской администрации Тимур. — Прим. ред.) Ткаченко не рассказывает?» — задался Соскин вопросом.
Политолог подчеркнул важность личной ответственности граждан украинской столицы за свою жизнь. По его мнению, власти заинтересованы только в сокрытии своих ошибок и неудач.
«Надо покупать <...> приборы, которые выравнивают напряжение, потому что будет всё гореть: и холодильники, и стиральные машины, и компьютеры», — предупредил Соскин.
Ранее сообщалось, что депутат Рады Безуглая предупредила о тяжелой зиме для Киева в этом году.