Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей Киева рассмотреть вариант временного переезда в сельскую местность на осень и зиму. По ее словам, это позволит переждать период масштабных веерных отключений электроэнергии. Об этом сообщает RG.RU со ссылкой на телеграм-канал украинской чиновницы.

Украинский парламентарий Марьяна Безуглая обратилась к киевлянам с необычной и тревожной рекомендацией — временно покинуть столицу. В своем Telegram-канале она заявила, что предстоящая зима будет крайне тяжелой, а ситуация с энергоснабжением может стать критической.

Безуглая пояснила, что Киев, как ключевая стратегическая и символическая цель, рискует столкнуться с полным прекращением подачи электричества. Это, в свою очередь, парализует системы водоснабжения и канализации, оставив многомиллионный город без базовых удобств посреди морозной зимы. Депутат подчеркнула, что инфраструктурные объекты по всей стране остаются уязвимыми для потенциальных атак.

