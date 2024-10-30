«Гори в аду»: певице Mia Boyka публично отомстили за нападки на квадробершу

Исполнительницу Mia Boyka (Мария Бойко) оплевали во время съемок шоу блогера Егорика «50 хейтеров». Певице не могут простить скандал с девочкой-квадробером из Надыма, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на видео из соцсетей.

Девушка переоделась в кошку, надев маску и хвост, а затем под предлогом подарка подобралась к певице. Когда дистанция стала достаточно маленькой, незнакомка в причудливом виде плюнула Mia Boyka в лицо со словами «Гори в аду».

Как оказалось, за образом кошки пряталась треш-блогерша Фрося, которой до сих пор больно за девочку из Надыма.

«Я смачно харкнула в лицо Миа Бойке на шоу у Егорика. Моментальная карма за унижение детей», — высказалась в личном блоге Фрося.

По словам мстительницы, она поддерживает связь с девочкой из Надыма и ее семьей. До сих пор школьница, невольно ставшая известной на широкую публику, боится посещать школу. После скандала у нее нашлось немало защитников, но и хейтеров оказалось достаточно.

Mia Boyka же ответила, что вынесла для себя нужные уроки из истории, но вину за случившееся «не чувствует»: только ответственность за неосторожные выражения.

Напомним, Mia Boyka в конце августа выступала на праздновании Дня города Надыма. На концерте малолетняя девочка потерялась на мероприятие, ее пригласили на сцену с целью найти родителей. Певица обратила внимание на маску кошки, в процессе непродолжительной беседы выяснилось, что девочка увлечена квардробингом. Неожиданно для многих артистка раскритиковала хобби, едва не доведя поклонницу до слез. Ситуация приобрела масштабы скандала: многие осудили звезду за резкое отношение к ребенку и ее увлечениям. В частности, на защиту надымчанки встали Екатерина Мизулина, Егор Крид, Клава Кока и неравнодушные соотечественники.

Родители ребенка обращались в полицию из-за поведения Mia Boyka, но пока продвижения в проверке не было.

Ранее сообщалось, что концерты Mia Boyka подешевели на фоне скандала с ребенком-квадробером в ЯНАО.